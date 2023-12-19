 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara defnediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara defnediliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 667'ye, yaralı sayısı ise 52 bin 586'ya yükseldi.

İsrail\'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara defnediliyor
19.12.2023 - 20:06,
Abone Ol

- Filistinliler yakınlarını toplu mezarlara defnetmeye devam ediyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor. Yakınları bulunamayan ve kimliği tespit edilemeyen naaşlar ise Sağlık Bakanlığı kararı ile söz konusu mezarlara gömülüyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 667'ye, yaralı sayısı ise 52 bin 586'ya yükseldi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara defnediliyor - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:31:09. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler toplu mezarlara defnediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement