Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 490'a yükseldi - Son Dakika
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Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 490'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 490'a yükseldiğini duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, açlık ve susuzluk gibi insani krizler de doruğa çıkmış durumda. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 149 Filistinli hayatını kaybederken, 300 Filistinli yaralandı. Toplamda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 490'a, yaralananların sayısı ise 73 bin 439'a yükseldi.

15.03.2024 14:44  Güncelleme: 14:49
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 490'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor. İsrail güçlerinin 161 gündür bomba yağdırdığı ve baskınlar düzenlediği bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani krizi doruğa çıkarıyor. İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 13 saldırıda 149 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 300 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31 bin 490'a, yaralananların sayısının da 73 bin 439'a yükseldiği belirtildi.

İsrail yardım bekleyen Filistinlileri vurdu

Öte yandan İsrail, Gazze'deki Kuveyt kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. İsrail'in insani yardım için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 155 Filistinli de yaralandı. Yaralananların tedavileri Şifa Hastanesi'nde sürüyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 490'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 490'a yükseldi - Son Dakika
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