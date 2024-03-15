Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 490'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 490'a yükseldiğini duyurdu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor. İsrail güçlerinin 161 gündür bomba yağdırdığı ve baskınlar düzenlediği bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani krizi doruğa çıkarıyor. İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 13 saldırıda 149 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 300 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.
Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31 bin 490'a, yaralananların sayısının da 73 bin 439'a yükseldiği belirtildi.
İsrail yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
Öte yandan İsrail, Gazze'deki Kuveyt kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. İsrail'in insani yardım için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 155 Filistinli de yaralandı. Yaralananların tedavileri Şifa Hastanesi'nde sürüyor. - GAZZE
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Düzce'de polis ekipleri kent merkezinde yaptığı çalışmada 1 kilo 95 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadele sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan sokak çalışmalarında 1 kilo 95 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayda A.K. isimli şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
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Kırıkkale'de farklı tarihlerde meydana gelen 7 farklı kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı kaldırıma yürüyen anne ve çocuğa otomobilin çarpması da yer alıyor. Kazaların kaydedildiği görüntülerde, otomobillerin kontrolden çıkarak refüje çıktığı ve iki otomobilin hafif şekilde çarpıştığı da görülüyor. Kazalarda 1'i çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, Ramazan ayı boyunca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece denetimleri gerçekleştiriyor. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında trafik denetimleri yaparken, Dispanser Caddesi'nde geniş kapsamlı GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Ekipler, Ramazan ayının huzur içinde geçmesi için gece gündüz çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
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