İsrail'in Sidon Saldırısında Can Kaybı 45'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sidon kenti yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı binaya dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sidon şehri yakınlarına dün düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ain El Delb kasabasında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı binaya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e, yaralı sayısının 70'e yükseldiği belirtildi. - BEYRUT
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