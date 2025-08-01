İsrail'in Yardım Dağıtımı Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İsrail'in Yardım Dağıtımı Eleştirildi

İsrail\'in Yardım Dağıtımı Eleştirildi
01.08.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HRW, İsrail'in açlığı silah olarak kullanıp yardım dağıtımını katliama dönüştürdüğünü açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının yanı sıra açlığı araç olarak kullandığı ifade edilerek "ABD destekli İsrail kuvvetleri kusurlu bir yardım dağıtım sistemi yürüterek yardım dağıtımlarını günlük katliamlara çeviriyor" denildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmayı sürdürürken, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) duruma ilişkin eleştiri geldi. HRW Kriz ve Çatışma Müdür Yardımcısı Belkis Wille açıklamasında, "ABD destekli İsrail kuvvetleri ve paralı askerler silahlandırılmış, kusurlu bir yardım dağıtım sistemi yürüterek yardım dağıtımlarını günlük katliamlara çeviriyor. İsrail ordusu sadece kasıtlı olarak Filistinlileri aç bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda aileleri için yemek arayışında olan çaresiz insanları neredeyse her gün kurşunlara diziyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'e baskı çağrısı

Wille, "Ülkeler, İsrailli yetkilileri Filistinli sivil kalabalıklarını kontrol etmek için ölümcül güç kullanmaktan vazgeçmeye ve bölgeye yardım girişini engelleyen kapsamlı yasakları kaldırmaya zorlamalıdır. Bu kusurlu yardım dağıtımı sistemi ise sonlandırılmalıdır. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının kapsamlı çalışmalarının herhangi bir kısıtlama olmadan devamına izin verilmeli. Uluslararası Adalet Mahkemesi'nde Güney Afrika'nın İsrail'e karşı yürüttüğü soykırım davasındaki bağlayıcı kararların gerekli kıldığı şekilde insani yardım standartlarına uygun olan çalışmaların Gazze'deki nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olduğu kanıtlanmıştır" dedi. İsrail ordusundan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Yardım dağıtımlarında bin 330 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi'ndeki insani yardımını devre dışı bırakmış ve 2 aydan uzun bir süre boyunca bölgeye yardım malzemesi girişini yasaklamıştı. Böylece bölgede hala devam eden gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri kıtlığı yaşanmasına neden olan işgalci İsrail hükümeti, daha sonrasında uluslararası toplumdan karşılaştığı tepkiler sonucunda İsrail ve ABD destekli sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) bölgeye yardım malzemesi dağıtımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Ancak İsrail, GHF'nin yardım çalışmalarının başladığı 27 Mayıs tarihinden bu yana yardım noktalarında bir araya gelen Filistinli sivillerin üzerine ateş açarak katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, yardım dağıtımları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 330'a, yaralananların sayısının ise 8 bin 818'e yükseldiği açıklanmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Yardım Dağıtımı Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bu nasıl dans Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’dan Filistin devletini tanıma çağrısı Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Filistin devletini tanıma çağrısı
İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP’in Terörsüz Türkiye Komisyonu’na göndereceği isimler İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP'in Terörsüz Türkiye Komisyonu'na göndereceği isimler
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası

13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
12:01
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
20:11
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
20:02
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
19:55
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı
İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
19:30
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
19:18
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
18:50
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
18:17
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 14:23:40. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Yardım Dağıtımı Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.