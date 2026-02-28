İsrail, İran'a En Büyük Hava Harekatını Düzenledi - Son Dakika
İsrail, İran'a En Büyük Hava Harekatını Düzenledi

28.02.2026 23:13
IDF, 200 uçağıyla İran'a yaklaşık 500 hedefe saldırarak tarihindeki en büyük hava harekatını gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetleri tarihindeki en büyük çaplı hava harekatının gerçekleştirildiğini ve 200 uçakla yaklaşık 500 hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a yönelik saldırılar kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri'nin tarihindeki en büyük hava harekatının gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırılar çerçevesinde yaklaşık 200 savaş uçağı ile İran'ın batı ve merkezi kesimlerinde yaklaşık 500 hedefin vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu, İran'a yönelik kapsamlı saldırının İran'ın balistik füze rampaları ve hava savunma sistemlerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılar kapsamında hedeflere yüzlerce mühimmat bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Bu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin tarihindeki en büyük sorti olmuş ve yüksek nitelikli istihbaratla desteklenen yakın planlamanın ardından yüzlerce uçağının eş zamanlı olarak senkronize edilmesiyle icra edilmiştir" denildi.

IDF'in resmi sitesinden paylaşılan açıklamada, İran'ın hava savunma sistemlerine yönelik saldırıların hava sahası üstünlüğünün geliştirilmesini sağladığı ve İran'ın batısındaki fırlatma sahalarına ve ülkenin taarruz kapasitesine ağır darbe indirildiği ileri sürüldü. İsrail ordusu, Tebriz bölgesinde vurulan noktalardan birinin İran'ın balistik füze birimine ait olduğu ve buradan İsrail'e onlarca füze fırlatılmasının planlandığını savundu. Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, İran'daki faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı. Basında yer alan haberlerde saldırılarda F-35 ve F-15 tipi savaş uçaklarının kullanıldığı aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, İsrail, İran, Son Dakika

