İsrail, İran'a İHA'larla saldırdı

Adana'da bir dergi binasında iki kadını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir dergi binasına girerek tartıştığı iki kadını bıçaklayan Betül A., tutuklandı. Şüphelinin daha önce de mala zarar verme ve yaralama suçlarından kaydı bulunuyor. Yaralanan kadınlar ise hastaneden taburcu edildi.