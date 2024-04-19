İsrail, İran'a İHA'larla saldırdı

İsrail, İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. İsrail'in İHA'lar ile İran'a saldırdığı bildirildi.
İran basını ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan'da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti. - TAHRAN
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir dergi binasına girerek tartıştığı iki kadını bıçaklayan Betül A., tutuklandı. Şüphelinin daha önce de mala zarar verme ve yaralama suçlarından kaydı bulunuyor. Yaralanan kadınlar ise hastaneden taburcu edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kargo firmasının şubesine gerçekleştirilen operasyonda, 120 bin 800 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İzmir'e yüklü miktarda yeşil reçeteye tabi hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir kargo firmasının Bornova ilçesindeki şubesine sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, sevkiyat esnasında 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede 120 bin 800 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Aydın-İzmir otoyolunun bir bölümüne bir kamyondan dökülen yağ nedeniyle trafik kapatıldı. Araçlar Aydın-İzmir karayoluna yönlendirilirken, otoban kavşağından İncirliova girişine kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından otoyolun trafiğe açılacağı belirtildi.
FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E., Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Aile, tadilat masraflarını üstlendi.
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