İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde roketli saldırıya dair yeni görüntüler ortaya çıktı

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İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen roketli saldırıya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen roketli saldırıya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırı öncesi sirenlerin devreye girdiği ve roketin isabet ettiği futbol sahasında çocukların olduğu görüldü.

Saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti. - TEL AVİV