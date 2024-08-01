İsrail, işkence gören 19 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail, işkence gören 19 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve işkence maruz bıraktığı 19 Filistinli serbest bırakıldı. Filistinlilerin sağlık durumlarının kötü olduğu ve işkenceye maruz kaldıkları belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları başladığından bu yana binlerce Filistinli alıkonuldu ve bir kısmı serbest bırakıldı.

01.08.2024 14:17
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde alıkoyduğu ve işkence maruz bıraktığı 19 Filistinli, serbest kaldı.

Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail'in Kissufim bölgesindeki kapıdan serbest bırakılan Filistinlilerin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı. Filistinlilerin alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları, aç bırakıldıkları ifade edildi. 31 yaşındaki Saeed Abu Tafa, "Her türlü işkenceyi gördüm. Cehennemdeydim. İsrail gözaltı merkezleri Guantanamo'dan daha beterdir" ifadelerini kullandı. İşkence sırasında 3 kaburga kemiğinin kırıldığını, omuriliğinin de yaralandığını, vücudunun her yerinde hala ağrıların olduğunu söyleyen Abu Tafa, "İsrail askerleri canavardı. Her yerimize vurdular ve bize elektrik verdiler" dedi.

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bir kısmı daha sonra gruplar halindeki serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, işkence gören 19 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika

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