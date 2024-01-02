İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye\'deki Casusluk Operasyonunda 33 Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT ve polis ekipleri tarafından yürütülen KÖSTEBEK adlı operasyon ile İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu 33 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında, MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 İlde eş zamanlı olarak KÖSTEBEK operasyonu düzenlendiğini belirtti.

İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonda keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine,

İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan 33 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda; 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, bir adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya, paylaşımında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerinin altını çizerek, "Operasyonları düzenleyen MİT Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.t - ANKARA