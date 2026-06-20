İsrail Lübnan'a Saldırdı: 5 Ölü

İsrail ordusunun dün Hizbullah ile yeniden ateşkese varmasına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı gerçekleştirmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesi ve çevresine hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları saat 06.30 civarında Arab Salim kasabasını iki kez hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Deir el-Zahrani kasabasına yönelik saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Saat 07.30 civarında Al-Duwayr kasabasında bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Dün ateşkese varılmıştı

ABD'li bir yetkili, dün Lübnan'daki çatışmaların tırmanmasının ardından İsrail ve Hizbullah'ın Türkiye saati ile 16.00'da yürürlüğe girecek şekilde ateşkes konusunda anlaştığını belirtmişti. - NEBATİYE