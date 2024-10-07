İsrail, Lübnan'da 120 noktayı vurdu

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İsrail ordusu, 100'e yakın savaş uçağının Lübnan'da 120'den fazla noktayı vurduğunu açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, 100'e yakın savaş uçağının erken saatlerde Lübnan'da 120'den fazla noktayı vurduğunu açıkladı. Ordu, bir saat süren saldırılarda çok sayıda Hizbullah mevzisinin vurulduğunu öne sürdü. İsrail saldırılarındaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. - TEL AVİV