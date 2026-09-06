İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın Nebatiye kentine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kenti çevresindeki çeşitli bölgelere yönelik peş peşe hava saldırıları düzenledi. Tyre bölgesindeki Mansuri kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, bölgedeki ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti çevresindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi. Lübnanlı kaynaklar, savaş uçaklarının kentin çeşitli noktalarına peş peşe saldırılar gerçekleştirdiğini aktarırken, Tyre bölgesine bağlı Mansuri kentinde de patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 362 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 378 kişi yaralandı.