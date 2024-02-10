Filistin Kızılayı, 12 gün önce 6 yaşındaki Hind Receb'i kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibine ait ambulansın İsrail ordusu tarafından bombalanmış halde bulunduğunu, 2 personelin öldürüldüğünü açıkladı. Hind ve aynı araçtaki 5 akrabasının da cansız bedenlerine ulaşıldı.
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. Gazze şehrinde 12 gün önce 6 yaşındaki Hind Receb adlı kız çocuğunu kurtarmak için yola çıkan ve o günden bu yana kendilerinden haber alınmayan ambulans ekibinin akıbeti belli oldu. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Gazze şehrinin Tel el-Hawa mahallesinde 12 gün önce Hind Rajab için yürütülen kurtarma operasyonundan bu yana kayıp olan Filistin Kızılayı ambulans ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Madhun'un öldürüldüğü tespit edildi. İşgalciler (İsrail askerleri), iki personel olay yerine vardığında ambulansı kasten hedef aldılar. Ambulans, içinde mahsur kalan Hind'in yer aldığı aracın sadece birkaç metre uzağında bulundu. Ambulansın çocuğu kurtaracak yere ulaşması için önceden yapılan koordinasyona rağmen işgal, kasıtlı olarak Filistin Kızılayı ambulans ekibini hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun 12 gün önce hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve 5 akrabasının cansız bedenlerine de bu sabah saatlerinde ulaşıldığı belirtildi.
Filistin Kızılayından 30 Ocak'ta yapılan açıklamada, 29 Ocak'ta 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin Gazze'de ailesiyle birlikte bulunduğu aracın İsrail askerleri tarafından hedef alınmasının ardından telefonla Kızılaya ulaşarak yardım istediği belirtilmişti. Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, daha sonra aynı telefonun arandığı ve 6 yaşındaki Hind Receb ile iletişim kurulduğu aktarılmış, bölgeye Kızılay ekibi gönderildiği ifade edilmişti. - GAZZE
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Son Dakika › 3.Sayfa › Filistin Kızılayı Ambulansı İsrail Tarafından Bombalandı, 2 Personel Öldü - Son Dakika
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