 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunda öldürülen asker sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunda öldürülen asker sayısı 29'a yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde başlattığı kara operasyonunda yanlışlıkla öldürülen asker sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Askerlerin çeşitli kazalarda öldüğü belirtilirken, IDF ise kazaların nedenlerini bölgede çok fazla asker bulunması, iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesi olarak açıkladı. İsrail ordusunun kara operasyonunda öldürülen toplam İsrailli asker sayısı ise 170'e ulaştı. Ayrıca İsrail'e gece boyunca 20'den fazla roket atıldığı ve roketlerin büyük bir kısmının imha edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde kara operasyonunda öldürülen asker sayısı 29\'a yükseldi
01.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:01
Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunda "yanlışlıkla" öldürülen asker sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda yanlışlıkla öldürülen asker sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

Askerlerden 18'inin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, diğer askerlerin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi, zırhlı araçların altında kalması gibi çeşitli kazalarda öldüğü belirtildi. IDF tarafından açıklanan verilere göre kara operasyonunun başlamasından bu yana her hafta 2-6 asker çeşitli nedenlerle yanlışlıkla öldürüldü. IDF, bölgede çok fazla asker bulunması, iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesi gibi nedenlerle söz konusu kazaların meydana geldiğini açıkladı.

İsrail ordusunun kara operasyonunda öldürülen toplam İsrailli asker sayısı ise 170'e ulaştı.

İsrail'e 20'den fazla roket atıldı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca İsrail topraklarına 20'den fazla roket atıldığı belirtildi. Roketlerin büyük bir kısmını Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin güneyinde sınıra yakın bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedildi. Sağlık yetkilileri tarafından şu ana kadar yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunda öldürülen asker sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunda öldürülen asker sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement