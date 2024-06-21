İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sivil çadırlarına saldırdı, 25 Filistinli öldü

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarına devam ediyor. Bölgede ateşkes çağrılarına aldırış etmeyerek sivilleri katleden İsrail ordusu yine masum sivilleri hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında saldırıda 50 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. - GAZZE