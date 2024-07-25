İsrail Ordusu, Han Yunus'ta 5 İsrailli Rehinenin Cansız Bedenini Aldı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta gerçekleştirdiği operasyonda 5 İsrailli rehinenin cansız bedenini aldı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta iç istihbarat servisi Shin Bet ile gerçekleştirilen bir operasyonda 5 rehinenin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Rehinelerin Maya Goren (56), Oren Goldin (33), Ravid Katz (51) ile askerler Tomer Ashimas (20) ve Kiril Brodski (19) olduğu aktarıldı. Elde edilen istihbarata göre 7 Ekim'de öldürüldükleri, cansız bedenlerinin Gazze'ye götürüldüğü ifade edildi.

İsrail medyası, Gazze'de şu anda 111 rehine olduğunu, aralarında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ölü olarak açıkladığı 39 kişinin de bulunduğunu belirtti. - TEL AVİV