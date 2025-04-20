İsrail Ordusu Komutanı Görevden Alındı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Komutanı Görevden Alındı

İsrail ordusu, Refah'ta 15 sağlık çalışanının öldüğü saldırı sonrası bir komutanı görevden aldı.

20.04.2025 19:54
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İsrail ordusu, Refah'ta 23 Mart'ta düzenlenen ve 15 sağlık çalışanının öldüğü saldırıyla ilgili bir komutanı görevden aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 23 Mart'ta saldırıda yaralananlara yardıma giden sağlık ve sivil savunma personelinin bulunduğu ambulans ile itfaiye aracına düzenlediği saldırıya ilişkin raporu yayınladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının "mesleki hatalar, emirlerin ihlali ve olayın tam olarak rapor edilmemesi" nedeniyle kaynaklandığı ifade edilerek, askerlerin olay sırasında "rastgele ateş" açmadığı, açılan ateşin "somut bir düşman tehdidi" algılaması sonucu olduğu belirtildi.

Saldırının kasıtlı olarak gizlenmediği iddia edilen açıklamada, daha fazla zararı önlemek ve sivillerin tahliyesi için araçların yoldan çıkarılması için cesetlerin gömüldüğü öne sürüldü. Saldırının sorumluluğu nedeniyle bir komutanın uyarılacağı aktarılan açıklamada, saha komutanı olan yardımcı komutanın ise "eksik ve yanlış rapor" sunduğu ilk soruşturma raporu nedeniyle için görevden alınacağı ifade edildi.

İsrail öldürdüğü 15 personeli boş araziye gömmüştü

İsrail ordusu, 23 Mart'ta Refah'ın Tel el-Sultan bölgesine düzenlenen bir saldırıda yaralanan sivillere yardıma giden ambulans ve itfaiyelerden oluşan konvoya saldırı düzenlemiş ve saldırıda ölen 15 kişiyi boş araziye gömmüştü. Cesetler, bir hafta sonra BM ve Filistin Kızılayı yetkilileri tarafından bulunmuştu.

İsrail ordusu, araçların rastgele hedef alınmadığını, ambulans ve itfaiyeden oluşan araç konvoyunun farları ve ışıkları çalışmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine doğru ilerlediğini iddia etmişti. Ancak saldırıya ilişkin ortaya çıkan bir görüntüde konvoydaki araçların ambulans ve itfaiye aracı olduğuna dair açık işaretler taşıdıkları ve ışıklarının yandığı görülmüştü. - TEL AVİV

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, 23 Mart, İsrail, Dünya, Gazze, Refah, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Ordusu Komutanı Görevden Alındı - Son Dakika

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