İsrail Ordusundan Acı Kayıp: 7 Asker Öldü

İsrail ordusu, Gazze'de 7 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli direnişçilerin bir zırhlı araca döşediği bombanın infilak ettiği belirtildi. Bombanın patlaması sonucu aracın alev aldığı, 7 askerin öldüğü ifade edildi.

Ordunun verilerine göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı ve Hamas ile çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 879 İsrail askeri öldürüldü. - GAZZE