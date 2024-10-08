İsrail Ordusundan Hastaneye Tahliye Emri - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Hastaneye Tahliye Emri

İsrail ordusu, Kamal Adwan Hastanesi'nde tüm hastaların 24 saat içinde tahliye edilmesini istedi.

08.10.2024 22:19
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi. Hastane yönetimi, İsrail güçlerinin 24 saat içinde tüm hasta ve yaralıların hastaneden tamamen tahliye edilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı. Hastane yönetimi, İsrail ordusunun bir sağlık görevlisini tutukladığını ve prematüre bebeklerin tahliyesini engellediğini belirterek, "İşgalciler, kuzey Gazze sakinlerini yerlerinden etmek için sağlık sistemini hizmet dışı bırakmaya çalışıyor" dedi.

Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hossam Abu Safia, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, bana doğrudan açık bir tehditle ulaştı. Yarına kadar Kamal Adwan Hastanesi'ndeki tüm hastaların tahliye edilmesi ve sağlık personeli de dahil olmak üzere hastanenin boşaltılması gerektiğini, aksi takdirde kendimizi tehlikeye atacağımızı söyledi. Bu açık bir tehdittir" dedi.

Safia, "Bunun, bölgedeki sağlık sistemini ortadan kaldırarak Gazze'nin kuzeyindeki halkımızı yerinden etmeye yönelik yeni bir plan olduğu açıktır. Dünyayı, bu korkunç kararı durdurmak için müdahale etmeye çağırıyoruz. Kalacağız ve bedeli ne olursa olsun tıbbi hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Ordusundan Hastaneye Tahliye Emri - Son Dakika

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