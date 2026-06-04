İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika
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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 9 Ölü

04.06.2026 10:02
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de sivil apartmanı hedef aldı, 9 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şehrinde sivillerin yaşadığı apartmanı hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinde sivillerin bulunduğu apartmana saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu yangın çıkarken, sağlık ekipleri sivilleri kurtarmak için olay yerine sevk edildiYerel kaynaklara göre saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırının önceden hiçbir uyarı yapılmadan, çoğu kişi uyduğu sırada düzenlendiği öğrenildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Olaylar, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika

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