İsrail, Özgürlük Filosu'nu Engellemeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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İsrail, Özgürlük Filosu'nu Engellemeye Hazırlanıyor

05.06.2025 03:19
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İsrail, Gazze'ye hareket eden yardım gemisi Madleen'e müdahale edecek, el koyma planları yapıyor.

İsrail medyası, İsrail güvenlik birimlerinin Özgürlük Filosu gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engelleme kararı aldığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu Kan, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan ayrılarak Gazze kıyılarına doğru ilerleyen ve 7 Haziran'da Gazze'ye ulaşması beklenen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisi Madleen'in engellenmesine karar verildiğini duyurdu. Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin geminin kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne ulaşmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

"İsrail, gemiye el koyabilir"

İsrail merkezli bir haber sitesi ise İsrail deniz komandolarının Madleen gemisine el koyma olasılığı için hazırlık yaptıklarını yazdı.

Adı açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in gemiye nasıl müdahale edeceği konusunda henüz kesin bir karar verilmediği de vurgulandı. Haberde, mürettebata "yasaklı deniz bölgesine" girmeme uyarısı yapılacağı ve buna uymamaları halinde güvenlik güçlerinin gemiye el koyabilecekleri belirtildi. Gemide yer alan Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, medya ilgisinin kilit önemde olduğunu açıkladı.

Gazze'ye yönelik insani yardım ablukasını kırmak amacıyla pazar günü İtalya'nın güneyinden ayrılan yelkenli teknede yer alan aktivistler arasında yer alan Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, misyonun başarısı için medya desteğinin hayati önemde olduğunu açıkladı.

Özgürlük Filosu (Freedom Flotilla) tarafından organize edilen bir önceki yardım gemisi misyonunun Gazze Şeridi'ne yaklaşırken İsrail'e ait insansız hava araçlarının saldırısına maruz kaldığını söyleyen Hassan, "Bu girişimin başarılı olması için oldukça yoğun ve yaygın bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Önceki gemi tamamen ters bir strateji izlemişti. Son yardım gemisi, görevini tamamen gizlilik içerisinde gerçekleştirmeye çalıştı fakat İsrail insansız hava araçları tarafından hedef alındı" dedi.

Filistin asıllı Fransız siyasetçi, "Bu girişimi korumak, başarısını garanti altına almak ve gemidekilerin güvenliğini sağlamak için eylemlerimizi olabildiğince görünür kılmamız ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Gemideki Türk aktivist "Bizi unutmayın" mesajı paylaştı

Yardım gemisinin mürettebatı arasında yer alan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ise sosyal medya üzerinden görüntülü bir mesaj paylaşarak izleyenlere "Bizi unutmayın" dedi.

Durumlarının iyi olduğunu ve yolculuklarının devam ettiğini ifade eden Ordu, Gazze'ye güvenli geçişlerinin sağlanması için uluslararası baskı oluşturulması çağrısında bulundu.

Teknenin bir önceki gece insansız hava araçları tarafından izlendiği bilgisini paylaşan Ordu, "Bizi unutmayın, halen ilerliyoruz" diye konuştu.

Özgürlük Filosu adlı aktivist grubunun işlettiği Madleen isimli gemide Avrupa Parlamentosu üyesi Hassan'ın yanı sıra İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve "Game of Thrones" dizisi oyuncusu Liam Cunningham gibi ünlü isimler de yer alıyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İtalya, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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