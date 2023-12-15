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İsrail polisi AA foto muhabirine saldırdı - Son Dakika
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İsrail polisi AA foto muhabirine saldırdı

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te cuma namazı öncesi AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a saldırdı. Haruf, tüfeğin namlusuyla vurulup, yerde tekmelemeyle darp edildi.

İsrail polisi AA foto muhabirine saldırdı
15.12.2023 - 15:44,  Güncelleme: 15:44
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazı öncesi gelişmeleri takip eden AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a tüfeğin namlusuyla vurup, tekmeledi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa ve çevresinde kılınacak cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden gazetecilere saldırdı. İsrail polisleri görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Haruf'a tüfeğin namlusuyla vurdu. İsrail polisi silah çektiği Haruf'u yere düşürüp, yerde defalarca tekmeledi. İsrail güçleri ayrıca, o anları kaydetmeye çalışan gazetecilere de fiziki müdahalede bulundu.

AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Foto muhabiri arkadaşımıza polis bir saldırıda bulundu. Yanında bulunan diğer bir Filistinli kameraman arkadaşımızın bize aktardığına göre çok sert bir müdahale oldu. Ambulans geldi götürdü, şu anda bunun dışında bir bilgimiz yok" dedi. Mustafa Haruf'un da diğer gazeteciler gibi yalnızca işini yapmaya çalıştığını anlatan Boyraz, "Sizler gibi yaşananların görüntülerini çekip Türk ve dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Biz de şimdi kendisinin durumunu öğrenmek için hastaneye ulaşmaya çalışacağız. Polisin nezdinde de gerekli girişimlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

AA tarafından yapılan açıklamada, Haruf'un aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluştuğu, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. - KUDÜS

Kaynak: İHA
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