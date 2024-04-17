İsrail saldırılarında 13 bin 800 çocuk hayatını kaybetti

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında 13 bin 800'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 194 gündür devam ediyor. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında 13 bin 800'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini aktararak, "Binlercesi yaralandı ve binlercesi de açlığın eşiğinde" dedi.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nde "her 10 dakikada bir çocuğun yaralandığı ya da öldüğü" belirtildi.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 33 bin 899 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 664 kişi de yaralandı. - NEW YORK