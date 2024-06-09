İsrail Saldırılarında 3 Esir Öldü

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD'li 3 esirin öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar 247 gündü devam ediyor. İsrail ordusu sivillere acımasızca saldırıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bölgenin merkezinde dün gerçekleştirilen ve 274 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1'i ABD'li 3 esiri öldürdü" ifadeleri kullanıldı. - RAMALLAH