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İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'yi öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'yi öldürdü

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Musavi'nin Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın koordinasyonundan sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail, Suriye\'ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu\'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi\'yi öldürdü
25.12.2023 - 19:30,  Güncelleme: 19:32
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İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'yi öldürdü.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi. İran basını ve güvenlik kaynakları, İsrail saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Musavi'nin Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın koordinasyonundan sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmezken, İsrail bu ayın başında Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'de "askeri danışman" sıfatıyla bulunan iki üyesini öldürmüştü. - ŞAM

Kaynak: İHA
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Devrim Muhafızları, Suriye, İsrail, İran, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'yi öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi'yi öldürdü - Son Dakika
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