İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda bulunan hava savunma ve tespit sistemlerinin imha edildiğini duyurdu.
İsrail, İran'a saldırılarını 5'inci günde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda hava savunma ve tespit sistemlerinin imha edildiği bildirildi. - TAHRAN
Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail, Tahran'da Hava Savunma Sistemlerini İmha Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.