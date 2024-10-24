İsrail Tankı Hastaneyi Vurdu - Son Dakika
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İsrail Tankı Hastaneyi Vurdu

İsrail ordusu, Kamal Adwan Hastanesi'nin yoğun bakım servisini hedef aldı, hasar büyük.

24.10.2024 19:57
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İsrail ordusuna ait tank Kamal Adwan Hastanesi'nin yoğun bakım servisini vurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hossam Abu Safia, İsrail ordusuna ait tankın hastanenin yoğun bakım servisini vurduğunu belirterek, serviste ciddi hasar meydana geldiğini ifade etti. Safia, "Hastane doğrudan hedef alındı" dedi.

Safia, İsrail güçlerinin doktorların çoğunu gözaltına aldığını belirterek, acil ameliyatların yapılamadığını söyledi. Safia, "Hastanede yapamadığımız 15'ten fazla ameliyat gerektiren vaka var" ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun ihtiyacı olan hastaları tahliye etmeyi ya da herhangi bir yardım getirmeyi reddettiğini aktardı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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