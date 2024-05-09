İsrail, UNRWA Genel Merkezi'ne saldırdı - Son Dakika
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İsrail, UNRWA Genel Merkezi'ne saldırdı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA Genel Merkezi'ne saldırı düzenlendi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, saldırıda can kaybı olmadığını ancak büyük hasar meydana geldiğini belirtti. Lazzarini, güvenlik sağlanana kadar yerleşkenin kapatılacağını açıkladı.

09.05.2024 23:41
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Bu akşam İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdi" dedi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Merkezi'ne saldırı düzenlendi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Bu akşam İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdi" dedi.

Saldırının UNRWA ve diğer BM Ajansları personelinin yerleşkede bulunduğu sırada meydana geldiğini aktaran Lazzarini, "Personelimiz arasında can kaybı yaşanmazken, yangın açık alanlarda büyük hasara yol açtı. UNRWA merkezinin arazisinde Ajans'ın araç filosu için bir benzin ve mazot istasyonu bulunmaktadır. Müdürümüz, diğer personelin de yardımıyla yangını bizzat söndürmek zorunda kalmıştır zira İsrail itfaiyesi ve polisi geç gelmiştir" dedi.

"Uygun güvenlik sağlanana kadar yerleşkemizi kapatma kararı aldım"

Yerleşkenin dışında silahlı adamların eşlik ettiği bir kalabalığın "Birleşmiş Milletler'i yakın" sloganları attığını belirten Lazzarini, "Bir kez daha BM personelinin hayatı ciddi bir risk altına girmiştir. Bir haftadan kısa bir süre içinde yaşanan bu ikinci dehşet verici olay ışığında, uygun güvenlik sağlanana kadar yerleşkemizi kapatma kararı aldım" dedi.

"Birçok kez İsrailli aşırılık yanlıları personelimizi silahla tehdit etti"

Son iki aydır İsrailli aşırılık yanlıları, Kudüs Belediyesi'nin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla Kudüs'teki UNRWA yerleşkesi önünde protesto gösterileri düzenlediğini ifade eden Lazzarini, "Bu hafta, göstericilerin BM personeline ve yerleşkedeki binalara taş atmasıyla protesto şiddete dönüştü. Geçtiğimiz aylarda BM personeli düzenli olarak taciz ve gözdağına maruz kalmıştır. Yerleşkemiz ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Birçok kez İsrailli aşırılık yanlıları personelimizi silahla tehdit etti" dedi.

"BM personeli, tesisleri ve operasyonları uluslararası hukuka uygun olarak her zaman korunmalıdır"

Birleşmiş Milletler personelinin ve tesislerinin her zaman korunmasını sağlamak işgalci bir güç olarak İsrail devletinin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Lazzarini, "BM personeli, tesisleri ve operasyonları uluslararası hukuka uygun olarak her zaman korunmalıdır. Nüfuz sahibi herkesi bu saldırılara son vermeye ve tüm sorumluları hesap vermeye çağırıyorum. Bu saldırıların failleri soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermelidir. Bundan daha azı yeni ve tehlikeli bir durum oluşturacaktır" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, UNRWA Genel Merkezi'ne saldırdı - Son Dakika

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