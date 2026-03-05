İsrail ve ABD'nin Saldırısında Tahran'daki Spor Kompleksi Hedef Alındı - Son Dakika
İsrail ve ABD'nin Saldırısında Tahran'daki Spor Kompleksi Hedef Alındı

05.03.2026 20:55
Tahran'daki Azadi Spor Kompleksi, ABD ve İsrail'in saldırısında ağır hasar gördü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Spor Kompleksi hedef alınırken, kompleks içerisinde bulunan 12 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu ağır hasar gördü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başkent Tahran'ın batısında bulunan ve ülkenin en büyük spor tesislerinden biri olan Azadi Spor Kompleksi hedef alındı. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda, kompleks içerisinde bulunan 12 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonunda ağır hasar meydana geldi.

İran basını, saldırıda kompleks içerisinde bulunan bazı tesisler ile sporcu yurtlarının da büyük zarar gördüğünü, çevredeki yapılarda ise ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

Azadi Spor Kompleksi

Tahran'ın batısında bulunan Azadi Spor Kompleksi, İran'ın en büyük spor tesislerinden biri olarak biliniyor. 1970'li yıllarda inşa edilen kompleks içerisinde Azadi Stadyumu'nun yanı sıra kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve çeşitli spor branşlarına ait tesisler yer alıyor. Kompleks içinde bulunan 12 bin kişilik kapalı spor salonu ise voleybol, güreş ve basketbol gibi birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

