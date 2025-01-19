İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Başladı - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, 3 saatlik gecikmenin ardından yürürlüğe girdi.

19.01.2025 12:47
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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Hamas'ın bugün serbest bırakacağı esirlerin isimlerini İsrail'e bildirmemesi üzerine yaşanan yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından ateşkes TSİ 12.15 itibarıyla başladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini resmi olarak aldığını doğrulayarak, "ayrıntıların kontrol edildiğini" açıkladı. Yapılan açıklamada, "Esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin plana göre Gazze'de 1. aşama ateşkes yerel saatle 11.15'te (TSİ 12.15) yürürlüğe girecek" ifadeleri kullanıldı.

"Esirlerin serbest bırakılması TSİ 17.00'den sonra gerçekleşecek"

İsrail Başbakanlık Ofisi, esirlerin serbest bırakılmasının TSİ 17.00'den sonra gerçekleşeceğini bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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