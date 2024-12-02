İsrail ve Hizbullah'tan Ateşkes İhlali

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İsrail ve Hizbullah karşılıklı olarak ateşkes ihlalleri gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail ateşkes ihlaline güçlü bir şekilde yanıt verecek" dedi.

İsrail ve Hizbullah, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını düzenledikleri saldırılarla karşılıklı olarak ihlal etti. Hizbullah, Kfarchouba tepelerindeki bir İsrail askeri bölgesine düzenlediği saldırıyı, İsrail'in devam eden ateşkesi "birçok kez ihlal etmesinin" ardından gerçekleştirilen "ilk uyarı" olarak nitelendirdi. Hizbullah, ayrıca ilgili makamları ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durduramamakla suçladı.

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail, ateşkes ihlalinin ardından Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı bombaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail ordusuna ateş açmasının ateşkesin ciddi bir ihlali olduğunu belirterek, "İsrail buna güçlü bir şekilde karşılık verecek. Ateşkesi uygulamaya ve Hizbullah'ın küçük ya da ciddi her türlü ihlaline karşılık vermeye kararlıyız" dedi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, Lübnan topraklarına iki düzineden fazla saldırı gerçekleştirirken, Hizbullah ilk kez ihlallere saldırı ile karşılık verdi. - TEL AVİV