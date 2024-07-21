İsrail ve Husiler Arasında Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail ve Husiler Arasında Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, fırlatılan füzenin İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi.

21.07.2024 09:16
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İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi. İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.

Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu, dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenleyerek karşılık vermişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail ve Husiler Arasında Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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