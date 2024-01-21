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İsrailliler Netanyahu hükümetini protesto etti - Son Dakika
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İsrailliler Netanyahu hükümetini protesto etti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi hükümet aleyhine protesto düzenledi ve Netanyahu'nun görevden alınmasını talep etti.

İsrailliler Netanyahu hükümetini protesto etti
21.01.2024 - 11:25,
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce hükümet aleyhine İsrailli, Netanyahu hükümetinin görevden alınmasını talep etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanındaki tepkilere rağmen sürüyor. Netanyahu hükümetinin vurdumduymaz politikası binlerce sivilin ölümüne neden olurken, İsrail halkı da bu politikadan büyük rahatsızlık duyuyor. Başkent Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde dün binlerce kişi hükümet aleyhine protesto için bir araya geldi. İsrail bayrakları ve davullarla gösteriye katılan hükümet aleyhine, Binyamin Netanyahu'yu ülkenin güvenliğini kötü yönetmekle suçlayarak, acil seçim çağrısı yaptı. Netanyahu hükümetini protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartlarda ve giydiği tişörtlerde Netanyahu'nun yüzünün fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın üzerindeki kırmızı renkli el izi ve "Suçlu", "Sorumlu" yazıları dikkat çekti. Caddeden geçen araçlarında protestoya kornalarla eşlik ettiği görüldü. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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