İstanbul Adalet Sarayı'nda Terör Davası

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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada dosya, mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken, saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Ayten Öztürk'ün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayten Öztürk ve avukatı hazır bulundu.

"Ben suç işlemedim, bir örgüte de üye değilim"

Savunma yapan sanık Öztürk, "Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Ben suç işlemedim, bir örgüte de üye değilim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin beraatını istedi.

Dosya mütalaaya gönderildi

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine ve sanık Ayten Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL