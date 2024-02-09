İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısı soruşturmasında 48 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısı soruşturmasında 48 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki terör saldırısı soruşturmasında 48 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısı olayına ilişkin soruşturmada, savcılıktaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

09.02.2024 20:14  Güncelleme: 20:15
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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısı olayına ilişkin soruşturmada, savcılıktaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısı soruşturmasında 48 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısı soruşturmasında 48 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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