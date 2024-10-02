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İstanbul Adliyesi'nde DHKP-C Davası

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DHKP-C'nin sözde yöneticisi Seda Şaraldı, İstanbul Adliyesi'ndeki saldırı nedeniyle yargılanıyor.

02.10.2024 15:50
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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin davada DHKP-C'nin sözde halkın hukuk bürosu yöneticisi hakim karşısında

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, DHKP-C terör örgütünün sözde halkın hukuk bürosu yöneticisi olduğu iddia edilen sanık Seda Şaraldı hakim karşısına çıktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken olay sonrası 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde örgütün sözde halkın hukuk bürosu yöneticisi olduğu iddia edilen sanık Seda Şaraldı'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seda Şaraldı ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Fransa Barosundan bazı avukatlar da izleyici olarak katıldı.

"Lütfen kapıları açın sorgu vereceksem herkesin duymasını istiyorum"

Duruşmada savunma yapması istenen sanık Şaraldı, duruşma salonu dışında da izleyicilerin olduğunu, avukatların duruşma salonuna alınmasının kendisinin adil yargılanması için güvence olduğunu belirterek, "Onları biz çağırdık buraya. Çevik kuvvetin buradan alınmasını meslektaşlarımın buraya alınmasını istiyorum. Lütfen kapıları açın sorgu vereceksem herkesin duymasını istiyorum" dedi.

Salondan dışarı çıktılar

Mahkeme başkanı, güvenlik gerekçesiyle izleyiciler bölümü dışında salona başka kimsenin alınmayacağını söyledi. Bunun üzerine sanık Şaraldı'nın avukatları da duruşma salonu dışındaki avukatların salona alınmaması nedeniyle savunma yapmayacağını söyleyerek salondan dışarı çıktı.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şaraldı'nın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Adliyesi\'nde DHKP-C Davası
Kaynak: İHA

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