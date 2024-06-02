İstanbul Ambarlı Limanı\'nda gemiye yüklenen konteynırlar denize düştü

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İstanbul Ambarlı Limanı'nda gemiye yüklenen konteynırların bir kısmı denize düştü. Gemiye bir önceki limanda hatalı yükleme yapıldığı öğrenildi.

Fatih Ambarlı Limanı'nda bir gemiye yükleme yapıldığı sırada bazı konteynırlar denize düştü. Gemiye bir önceki limanda boş konteynırların üzerine dolu konteynırlar yüklendiği ve bu hatalı yükleme nedeniyle konteynırların denize düştüğü öğrenildi. - İSTANBUL