Kartal'da adliye önüne getirdiği aracını ateşe verdi: Yurtdışından geliyorum, 2 sene kesilmiş cezam var - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartal'da adliye önüne getirdiği aracını ateşe verdi: Yurtdışından geliyorum, 2 sene kesilmiş cezam var

Geniş Video İzle

Kartal'da İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önüne kadar gelen bir gurbetçi, cadde ortasında indiği otomobilini ateşe verdi. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, otomobili küle çeviren yangın bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs "Adalet olmadığı için. Ben yurtdışından geliyorum, benim başıma bir olay gelmiş. 2 sene kesilmiş cezam var. Başıma gelen olayları anlatıyorum, inanmıyorlar" dedi.

11.09.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önüne aracıyla gelen bir şahıs, cadde ortasında otomobilinden inerek aracını ateşe verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü.

Olay saat 13.00 sıralarında İstanbul Anadolu Adalet sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GPR 100 plakalı araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle adliye önüne geldiği esnada cadde ortasında otomobilinden inip aracını ateşe verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü.

Kartal'da adliye önüne getirdiği aracını ateşe verdi: Yurtdışından geliyorum, 2 sene kesilmiş cezam var

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da adliye önüne getirdiği aracını ateşe verdi: Yurtdışından geliyorum, 2 sene kesilmiş cezam var

"ADALET OLMADIĞI İÇİN"

Arabasını adliye önünde yakan ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan şahıs, "Adalet olmadığı için. Ben yurtdışından geliyorum, benim başıma bir olay gelmiş. 2 sene kesilmiş cezam var. Başıma gelen olayları anlatıyorum, inanmıyorlar" dedi.

Kartal\'da adliye önüne getirdiği aracını ateşe verdi: Yurtdışından geliyorum, 2 sene kesilmiş cezam var
Kaynak: İHA

Anadolu Adalet Sarayı, Anadolu Adalet Sarayı, Cep Telefonu, istanbul, istanbul, Olaylar, Olaylar, 3-sayfa, 3-sayfa, Güncel, Güncel, Hukuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da adliye önüne getirdiği aracını ateşe verdi: Yurtdışından geliyorum, 2 sene kesilmiş cezam var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 15:58:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da adliye önüne getirdiği aracını ateşe verdi: Yurtdışından geliyorum, 2 sene kesilmiş cezam var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement