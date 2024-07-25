İstanbul Arnavutköy'de IETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Arnavutköy'de IETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü

İstanbul Arnavutköy'de Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan bir IETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybederek yağmur suyu kanalına düştü. Otobüsteki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, otobüs ve trafik dron ile havadan görüntülendi.

25.07.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Taşoluk Peronlar- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan IETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü. Otobüsteki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Otobüs ve trafik dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi memba ışıkları mevkiinde gerçekleşti. iddiaya göre Taşoluk Peronlarından kalkan otobüs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne doğru ilerlediği esnada sürücüsü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü. Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi. Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

Kazaya karışan otobüs ve trafik dron ile havadan görüntülendi

Kaza sonrasında kazaya karışan otobüs ve kaza nedeniyle oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsün yağmur suyu kanalına düştüğü ve askıda kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Cep Telefonu, Başakşehir, İstanbul, trafik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Arnavutköy'de IETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de IETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement