İstanbul Avcılar'da 76 yaşındaki kadın, rögar kapağı açılınca 4 metre derinliğe düştü

İstanbul Avcılar'da 76 yaşındaki kadın, rögar kapağı açılınca 4 metre derinliğe düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde 76 yaşındaki kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kadının düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Avcılar'da, 76 yaşındaki kadının açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının rögar kapağına bastığı ve kapağın açılmasıyla rögara düştüğü anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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