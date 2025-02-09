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İstanbul Bakırköy'de su borusu patladı, yollar göle döndü. Polis ekipleri trafiği tek yönlü olarak keserken su hattını tamir için çalışmalar devam ediyor.

Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Uzun süre sokağa akan su nedeniyle yol göle dönerken, polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su hattının vanalarının kapatılmasıyla bölgede çalışmaya başladı. - İSTANBUL