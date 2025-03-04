İstanbul Barosu'nda Yeniden Seçim Davası Başladı - Son Dakika
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İstanbul Barosu'nda Yeniden Seçim Davası Başladı

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetimi hakkında yeniden seçim talepli dava başladı.

04.03.2025 19:59
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İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talepli davanın görülmesine başlandı

İSTANBUL - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetimi hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talepli davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talepli davanın görülmesine başlandı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında İbrahim Özden Kaboğlu'nun da bulunduğu bazı davalılar, avukatlarla birlikte hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Kaboğlu, "Barolar, kendi seçimleriyle belirlenen karar organları ile faaliyet gösterirler. Barolar, hukuk devletinin bekçisidir. Anayasal özgürlükler hukuk niteliğine göre dikkate alındığında Anayasa'ya aykırılıklar söz konusudur. Mesleki faaliyetler kamu hizmetinin yerine getirilmesini gerektirir" ifadelerini kullandı.

Mahkemede bazı davalı avukatları, olayın esas aşamasına geçilmediğini belirterek dava şartının henüz gerçekleşmediği gerekçesiyle ön inceleme duruşmasının ertelenmesini talep etti.

Baronun yönetim kurulunun görevden alınması isteminin yerinde olup olmadığının tespitine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, baronun yönetim kurulunun görevden alınması isteminin yerinde olup olmadığının tespitine hükmetti. Davanın mahiyeti gereği tarafları sulhe teşvik etmeyen mahkeme, tutuklu yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir'in gelecek celse SEGBİS ile bağlantı kurulmasına karar verdi. Türkiye Barolar Birliği'nin feri müdahillik talebini kabul eden mahkeme, diğer talepte bulunan tarafların istemlerini reddederek, duruşmayı 21 Mart tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Barosu'nda Yeniden Seçim Davası Başladı - Son Dakika

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