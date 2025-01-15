İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor - Son Dakika
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İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor

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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle açılan dava sonrası, olağanüstü genel kurul kararı alındığı açıklandı. Kaboğlu, baronun 23 Şubat'ta olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu.

15.01.2025 17:45
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmasının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, kameraların karşısına geçerek gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaboğlu baronun 23 Şubat'ta olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu.

"Biz yönetimi 24 Ekim'de devraldıktan sonra 25 Ekim'de çalışmaya başladık. Hepimizin olduğu üzere benim 70'li yılların ikinci yarısından 40 yıl sonra TBMM'de ve burada bugüne kadar 2 buçuk ayda, 47 toplantıda ruhsat töreninde yani 50 kez avukatlık andını hukuka, ahlaka, anayasaya, meslek etik ilkelerine bağlılık andı içtik" diyen Kaboğlu, "22 Aralık günü kamuoyuna savcılık soruşturmasının yapılacağına dair bir açıklamayla karşılaştık. Bizim 22 Aralık günü yaptığımız avukatlık kanunun ilgili maddelerinden kaynaklanan insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün savunulması çerçevesinde bir açıklama idi. Sonra 7 Ocak günü adliyeye davet edildiğimiz zaman bir ifade vermedik, savunma yapmadık. Yalnızca beyanda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"ANAYASAYA DIŞARIDAN MÜDAHALEDİR"

Kaboğlu ayrıca "Soruşturma tümüyle avukatlık yasasına ve anayasa aykırıydı, bunu beyan ettik. Adalet Bakanlığı'nın sonradan verdiği onayın iptali amacıyla Ankara İdari Mahkemesi'ne başvurduk. Ne var ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, anayasaya ve yasaya aykırı bir soruşturma yürütmekle yetinmeksizin dün itibariyle hakkımızda İstanbul Barosu'nun 20 Ekim günü baroya üye avukatların ortak iradeleriyle belirlediği yönetimin sona erdirilmesi amacıyla davaname biçiminde dava açmış bulunuyor. Anayasaya, avukatlık kanununa ve hukuka aykırı biçimde ortaya konulmuş bulunuyor. Kaynağını Anayasa madde 138 üzerinden madde 2'de bulan baro yönetimlerine dışarıdan bir müdahaledir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    hedef cumhurbaskani erken seçim 0 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    haydi Hayırlısı 3 3 Yanıtla
  • Mehmet emin Turan:
    NiyeBarpu da kayyum atanamıyor mu? Eğer kayyum atanamıyorsa o zaman Baro Yönetim Kuruluna yönelik ne diye dava açmışlar ki!! 0 3 Yanıtla
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