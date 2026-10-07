İstanbul Başakşehir'de 1 öğrenci öldü, 7 yaralı; saldırgan ve anne-babası tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de 1 öğrenci öldü, 7 yaralı; saldırgan ve anne-babası tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan ile anne ve babası tutuklandı. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci ise yaralandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.
Kaynak: İHA
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