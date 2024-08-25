İstanbul Başakşehir'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kazası: 6 Aylık Hamile Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kazası: 6 Aylık Hamile Kadın Ağır Yaralandı

İstanbul Başakşehir\'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kazası: 6 Aylık Hamile Kadın Ağır Yaralandı

İstanbul Başakşehir'de süratle ilerleyerek kırmızı ışıkta geçen otomobile yeşilde geçen aracın çarpması sonucu 6 aylık hamile kadın ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ve iki çocuk hafif yaralandı.

25.08.2024 17:39
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İstanbul Başakşehir'de süratle ilerleyerek kırmızı ışıkta geçen otomobile yeşilde geçen aracın çarpması sonucu 6 aylık hamile kadın ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ve iki çocuk hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB 1. İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeşil ışıkta dönel kavşaktan geçen 34 GCU 269 plakalı araç sürücüsü, süratli şekilde giden ve kırmızı ışıkta geçen 34 FAN 148 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve ağaca çarpan otomobildeki yabancı uyruklu sürücü ve iki çocuk hafif yaralanırken, sürücünün 6 aylık hamile eşi ise ağır yaralandı.

Hamile kadın ve çocuklar araçta sıkıştı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü, çocukları ve hamile kadını araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle caddede trafik yoğunluk oluşurken araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Başakşehir'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kazası: 6 Aylık Hamile Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika

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