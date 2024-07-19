İstanbul Başakşehir'de Markette Bileklik Hırsızlığı - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de Markette Bileklik Hırsızlığı

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir markete gelen kadın alışveriş yaptıktan sonra kasanın önünde bulunan bilekliği çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, kadın önce bilekliği denedi ve daha sonra çaldı. İş yeri sahibi hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatacağını belirtti.

19.07.2024 09:04
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İstanbul Başakşehir'de bulunan bir markete gelen kadın alışveriş yaptıktan sonra kasanın önünde bulunan bilekliği önce denedi daha sonra beğendiği modeli çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti. Müşteri gibi markete gelen bir kadın, alışveriş yaptıktan sonra reyondaki takılara göz dikti. Şüpheli kadın, takılar arasında bulunan bilekliği çalarak iş yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken durumu fark edip güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi şikayetçi olacağını söyledi.

" Hukuki süreç başlatacağım bizi enayi yerine koymasına karşıyız"

Yaşanan hırsızlıkla alakalı konuşan iş yeri sahibi Yasin Taş, " Çok profesyonelce bir hırsızlık gerçekleştirmiş olaydan birkaç saat sonra sayım yaptım. Bilekliğin eksikliğini fark ettim o esnada içeride 10 kişi vardı kendisine buradan sesleniyorum yaptığının yanlış olduğunu bilsin ve gelip bizden özür dilesin eğer gelmezse hakkında hukuki süreç başlatacağım bizi enayi yerine koymasına karşıyız kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz önemli olan miktarı değil. Ürünler benim ürünlerim de değil bir arkadaşımız bilekliklerini getiriyor bu şekilde geçiniyor biz onun adına burada satıyoruz değeri yaklaşık bin lira civarında. Önce deniyor daha sonra çalıyor çok profesyonel bir şekilde soğukkanlı bir şekilde bu hırsızlığı gerçekleştiriyor kimseden de çekinmiyor. Herhangi bir gıda ürünü değil bu ihtiyacı dışında olan bir şeyi çalıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Başakşehir'de Markette Bileklik Hırsızlığı - Son Dakika

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