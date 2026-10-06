İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırıda 3 öğrenci yaralandı

İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırıda 3 öğrenci yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen olayda bir öğrenci, 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?