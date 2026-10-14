İstanbul Başakşehir\'de sağanak sonrası su birikintisine olta atan kişi dikkat çekti

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de bazı yollar su altında kaldı. Yağışın ardından Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintisine bir vatandaşın olta atması ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış, Başakşehir ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluşurken, kimi noktalarda yolları su bastı. Vatandaşlar, yağışın ardından suyla kaplanan yolları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Su basan bulvara olta attı

Bahçeşehir Menderes Bulvarı'nda ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Yağmur sularının birikmesiyle oluşan su birikintisini gören bir kişi, eline aldığı oltayı suya attı. Cadde üzerinde balık tutmaya çalışır gibi davranan vatandaşın görüntüsü, sağanak yağışın ardından ortaya çıkan sıra dışı manzaralardan biri oldu.