İstanbul Başakşehir'de Tehlikeli Oyun: Çocuklar Viyadükte Korkulukları Aşarak Oynadı

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İstanbul Başakşehir'de metrelerce yükseklikteki viyadükteki korkulukları aşarak tehlikeli şekilde oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir'de bulunan Altınşehir Millet Bahçesi'nin üzerinden geçen viyadüğün korkuluklarını aşarak köprü üzerindeki dar alandan yürüyen çocukların tehlikeli oyunu o anları fark eden bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde çocukların metrelerce yükseklikteki viyadükte demirlerin ardına geçerek tehlikeli şekilde ilerlediği görüldü. - İSTANBUL