İstanbul Başsavcılığı TFF'den bahis soruşturmasında isim açıklamamasını istedi - Son Dakika
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İstanbul Başsavcılığı TFF'den bahis soruşturmasında isim açıklamamasını istedi

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İstanbul Başsavcılığı, futbol bahis soruşturmasında TFF'ye yazı göndererek açıklamalarda dikkatli olunmasını istedi. Yazıda soruşturmanın gizliliği ve masumiyet ilkesi hatırlatılırken, şüpheli isimlerin açıklanmaması ve TFF'nin Başsavcılıkla koordinasyon kurması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "futbolda bahis soruşturmaları" olarak bilinen ve müsabaka sonuçlarını etkileme iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı göndererek, adli soruşturmanın selameti açısından açıklamalarda dikkatli olunmasını istedi.

Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçları kapsamında müsabaka sonuçlarını etkileme iddiaları bakımından yürütülen adli soruşturmalar ile TFF tarafından futbol disiplin talimatına tabi kişiler hakkında bahis oynama iddiaları üzerine yürütülen disiplin soruşturmalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

"Soruşturmanın gizli olduğu gözetilmeli"

Yazıda, TFF tarafından yapılan basın açıklamalarının adli soruşturma boyutunun olabileceğinin göz önüne alınması gerektiği vurgulanarak, soruşturma konusu eylemlere ilişkin tüm delillerin Başsavcılık tarafından toplandığı kaydedildi.

Soruşturmanın selameti açısından Başsavcılıktan bağımsız olarak ayrı hareket edilmemesi gerektiği belirtilen yazıda, suç delillerinin değiştirilmesine, gizlenmesine, yok edilmesine veya henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına" meydan verecek işlemlerden kaçınılması istendi.

Ayrıca soruşturma evresinin gizli olduğu ve suçluluğu bir yargı hükmüne bağlanana kadar kişinin masumiyetinin esas olduğu yönündeki evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalınması gerektiği ifade edildi.

Şüpheli isimlerin açıklanmaması istendi

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının, şüphelilerin yakalanması, delil bütünlüğünün sağlanması ve soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanması amacına zarar verebileceğine dikkat çekti.

Bu kapsamda TFF tarafından yürütülen idari soruşturma sonucunda isim bildirimi yapılacak şekilde açıklamalardan kaçınılması, böyle bir açıklamanın zorunlu olması halinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendi.

Suç duyurularında istenen bilgiler sıralandı

Yazıda, TFF'nin disiplin soruşturması sonucunda şüpheli eylem iddiası nedeniyle Başsavcılığa bildirimde bulunması halinde, disiplin işlemine tabi herkesin gönderilmemesi gerektiği belirtildi. Futbolcular bakımından yalnızca geniş maç kadrosunda yer alan ve kendi maçına bahis oynayan kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak bildirimde bulunulması istenirken, suç duyurularında yer alması gereken bilgiler de sıralandı.

Bilgilere göre bildirimlerde, kişinin aktif olarak hangi spor kulübünde oynadığı, bahis oynadığı dönemde hangi spor kulübünde bulunduğu, bahis oynadığı maça ilişkin kuponun ve bahis oynanan maçın kadrosunda yer alıp almadığına ilişkin bilgilerin eklenmesi istendi. Şahsın maçta oynaması halinde maç listesinin ve bahis oynanan maça ilişkin istatistik verilerinin de gönderilmesi gerektiği kaydedildi.

Başsavcılık ayrıca, bahis oynanan marketin niteliğine ilişkin "ilk korner, ilk taç" gibi bahis konusuna özel verilerin de suç duyurusu ekinde gönderilmesini istedi.

Kaynak: İHA
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